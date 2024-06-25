Белый дом прокомментировал приглашение Украины в НАТО

Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, но для нее будет выстроен «институционный мост». Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

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«На саммите НАТО Украина не получит приглашения. Я думаю, что это было заявлено очень ясно. Касательно конкретных результатов для Киева, которые будут на саммите, то речь идет о том, чтобы предоставить институциональный мост к членству в альянс», — отметил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.



В США назвали препятствие для вступления Украины в НАТО на саммите альянса

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Страны Североатлантического альянса проработают «мостик» в военный блок для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне. Он добавил, что страны-участницы блока «намерены обсудить и продвинуть интеграцию Украины в НАТО».