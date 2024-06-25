Белый дом прокомментировал приглашение Украины в НАТО

Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс на ближайшем саммите НАТО, признал директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. Вместе с тем, добавил он, для Киева будет выстроен мост к этой цели, пишет РИА «Новости».

Представитель администрации заметил, что сигнал о том, что Украина не получит приглашения, был «протелеграфирован очень ясно» . По его словам, на саммите все же будут приняты решения по украинскому вопросу.

«Речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО», — пояснил Карпентер.



Смысл моста, отметил чиновник, заключается в том, чтобы подготовить Украину к полноценному функционированию в составе альянса.

В США назвали препятствие для вступления Украины в НАТО на саммите альянса

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что «в положенное время» Украина станет членом блока. Вместе с тем, подчеркнул он, перед этим следует «полностью завершить конфликт», а «не поставить на паузу».