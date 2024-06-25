В Европе пригрозили Грузии «закрыть дверь» в ЕС

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил, что Грузия может лишиться перспективы интеграции в ЕС, если не изменит свой политический курс. Ранее чиновник предъявил претензии к властям республики по поводу так называемого закона об иноагентах, который касается работающих на иностранные деньги некоммерческих организаций и СМИ. Недовольны законом и в Вашингтоне. В начале июня Госдеп ввёл против Грузии первые санкции, которые затрагивали членов правящей партии, депутатов и правоохранителей. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции несерьёзными и оскорбительными. По мнению экспертов, Запад будет усиливать давление на Тбилиси, но вряд ли сможет добиться уступок по закону об иноагентах.

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В Грузии поставили условие ЕС для отказа от закона об иноагентах

Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил журналистам, что Тбилиси не ожидает негативных последствий в сфере евроинтеграции из-за резонансного закона «О прозрачности иностранного влияния», или закона об иноагентах. По словам политика, власти не будут отменять этот документ.

«То есть это современный тренд, и Грузия приняла (закон об иноагентах. — RT). Но Грузия — маленькая страна, оказывается, а большие (страны. — RT) могут принимать (такие законы. — RT), и гораздо более строгие, с уголовной ответственностью и огромными финансовыми санкциями, а Грузия не может это делать, потому что Грузия маленькая, с маленьким населением. И, оказывается, поэтому в Грузии этот закон — «русский». Это мошеннический проект века, и мы этого так не пропустим. Это первая причина, почему мы не ждём каких-либо негативных результатов», — цитирует агентство ТАСС Мдинарадзе.



Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил Грузии прекратить финансирование по линии Европейского фонда мира, если Тбилиси не изменит свою политику. Также чиновник сообщил, что Грузия рискует лишиться перспективы вступления в ЕС. Такое заявление он сделал по итогам заседания глав МИД стран — членов ЕС в Люксембурге, где в том числе обсуждалась ситуация вокруг грузинского закона об иноагентах.

Оскорбительные санкции

15 мая глава европейской дипломатии предупредил Тбилиси, что принятие закона «О прозрачности иностранного влияния», или закона об иноагентах, повлияет на ход евроинтеграции. По мнению Борреля, дух и содержание этого документа не соответствуют основным нормам и ценностям ЕС.

В этот же день министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили перед митингующими у здания грузинского парламента. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что место Грузии — в Евросоюзе. В то же время его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Грузия не сможет рассчитывать на европейский путь из-за закона об иноагентах.

Действия европейских дипломатов не остались без внимания грузинских властей. В эфире телеканала «Палитраньюс» председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили назвал это «повторением картины майданизации».

«Считаю, что такое отношение к Грузии, которое сейчас проявляют, ещё раз указывает на то, что мы, грузины, должны хорошо осознать, что такое независимость, что такое суверенитет... У них такое видение, что Грузия не является до конца суверенным и независимым государством и они могут позволять себе такое», — цитирует агентство Sputnik Кадагишвили.



В конце мая МИД Грузии вызвал посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру. Дипломату было заявлено о недопустимости грубого вмешательства Вильнюса во внутренние дела страны.

Несмотря на протесты и давление Запада, закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят большинством голосов парламента 14 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, назвав его «русским законом». Однако 28 мая грузинский парламент преодолел его.

Инициатива предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из зарубежных источников, будут именоваться организациями, проводящими интересы иностранной силы. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

Согласно данным правящей партии Грузии, в республике насчитывается 25 тыс. активных неправительственных организаций, 90% из которых получают финансирование из иностранных источников.

После преодоления парламентом вето президента Грузии министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что одним законом Тбилиси заблокировал «большую мечту своих людей, прежде всего молодёжи, вступить на путь в Европейский союз».

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер упрекнул правящую партию Грузии в том, что она не прислушалась к заключению Венецианской комиссии и к «ближайшим партнёрам Грузии». Как подчеркнул чиновник, действия сторонников закона об иноагентах не останутся без последствий.

6 июня на пресс-брифинге Миллер объявил, что власти США ввели «первый пакет» визовых ограничений в отношении членов «Грузинской мечты», депутатов, правоохранителей и отдельных частных лиц.

«Мы надеемся, что грузинские лидеры пересмотрят свои действия и предпримут шаги для дальнейшего продвижения на пути к воплощению в жизнь давно заявленных демократических и евро-атлантических чаяний своего народа. В противном случае США готовы предпринять дополнительные действия», — сказал Миллер.



Представитель Госдепа отказался озвучивать имена подпавших под санкции граждан Грузии. В то же время он пояснил, что рестрикции касаются должностных лиц, которые были уличены в «подрыве демократии», нападении на демонстрантов и «запугивании представителей гражданского общества».

Миллер подчеркнул, что Вашингтон осуществляет «полный пересмотр отношений с правительством Грузии».

«Как я уже отметил во вступлении, у грузинских властей ещё есть время изменить траекторию, по которой они движутся. Это касается не только принятого ими закона (об иноагентах. — RT), но и того, каким образом они подавляют инакомыслие, а также и заявлений их лидеров относительно отречения от того пути, по которому Грузия шла так долго. Пока ещё есть время повернуть всё вспять, и наша политика (напрямую. — RT) будет зависеть от политики, проводимой Грузией», — заявил Миллер.



Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал американские санкции оскорбительными и несерьёзными. По его словам, они не соответствуют духу партнёрства.

«Хочу ещё раз отметить, что санкции — несерьёзны. Это первое. Хотя вместе с несерьёзностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это также не соответствует духу партнёрства. Соответственно, я надеюсь, что в конечном итоге всё будет пересмотрено», — цитирует ТАСС Кобахидзе.



Как полагает глава правительства Грузии, отношения страны с США и ЕС наладятся после нормализации региональной и глобальной обстановки и завершения конфликта на Украине. Премьер также считает, что отношения с западными государствами подлежат «перезагрузке» и оздоровлению. Сама Грузия, по его мнению, готова «к консультациям по всем темам».

Наряду с этим Тбилиси не собирается отказываться от курса на евроинтеграцию. Как неоднократно говорил Кобахидзе, в планах республики — вступить в Евросоюз в 2030 году.

Для «защиты демократии»

Как полагают опрошенные RT эксперты, Грузия испытывает сильное давление из-за закона об иноагентах, которое порой перерастает в шантаж и угрозы, вплоть до покушения на должностных лиц. Например, Кобахидзе публично сообщал об угрозах в его адрес со стороны еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи.

В беседе с RT директор Лаборатории анализа международных процессов в Институте международных исследований МГИМО Николай Силаев отметил, что коллективный Запад категорически не устраивает закон об иноагентах, так как он сокращает возможности влиять на общественное мнение и внешнюю политику Грузии.

«В последние годы западные страны увеличивают суммы на финансирование неправительственных организаций. Как утверждает Запад, это якобы и есть гражданское общество, голос страны и народа. В реальности это десятки тысяч людей, которых никто не избирал. Они никак не представляют Грузию, но используются для продвижения выгодных Западу инициатив и разжигания антиправительственных протестов», — пояснил Силаев.



Как он считает, санкционными угрозами и другими мерами давления Запад пытается вынудить Тбилиси сократить торгово-экономические отношения с Москвой, начать поставки оружия Киеву и сделать свою территорию плацдармом для работы украинских спецслужб против России.

Силаев не исключает, что в случае отказа правительства Грузии от уступок по закону об иноагентах страны Запада действительно могут попытаться реализовать сценарий госпереворота путём радикализации протестов. Однако сейчас США и ЕС будут концентрировать ресурсы для помощи оппозиции на предстоящих 26 октября парламентских выборах, уверен эксперт.

Как заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, Запад стремится распространять на Грузию свои «типичные неоколониальные практики».

«С точки зрения Запада, законы об иноагентах могут принимать только сами страны Запада — ведь они защищают свою «демократию» от влияния «диктатур». Другие же государства этого делать не могут, потому что тогда Запад лишится всей полноты инструментов вмешательства в их дела с целью «защиты демократии», — пояснил Неменский.



По словам политолога, США и ЕС могут ужесточить ограничительные меры в отношении Грузии. В то же время по-настоящему жёстких решений Запад принимать не станет из-за опасений «потерять Тбилиси».