США обсудят с Киевом удар по Севастополю

Соединенные Штаты не хотят видеть потерь среди гражданского населения, и намерены обсудить это с Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера.

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Так он отреагировал на обстрел Севастополя.

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«Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — заявил он.



Данная тема будет подниматься в разговорах с украинской стороной. Представитель Пентагона заявил, что в американском военном ведомстве не располагают информацией, на основании которой можно было бы судить «были или не были убиты мирные жители».

Также он не ответил на вопрос о степени вовлеченности военных США в удар, который, согласно заявлению России, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Райдер переадресовал вопрос Украине, «чтобы они говорили о своих операциях».