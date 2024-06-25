ОАЭ осудили террористические нападения в Дагестане

Объединенные Арабские Эмираты осудили теракты, совершенные в Дагестане, и выразили соболезнования семьям погибших в результате нападений. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, распространенном информационным агентством WAM.

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"Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают эти преступные действия, а также отвергают все формы насилия и терроризма, которые представляют угрозу безопасности, направлены на дестабилизацию [общества] и несовместимы с международным правом", - указано в заявлении ведомства.



Министерство также выразило "искренние соболезнования правительству Российской Федерации, ее дружественному народу и семьям погибших в результате этого чудовищного преступления", пожелав "скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

23 июня неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма и две синагоги. По последним данным, 20 человек погибли, 26 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета, нейтрализованы пять боевиков.