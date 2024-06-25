США могут создать военные базы в Бенине, Кот-д’Ивуаре и Гане

США могут открыть новые военные базы в Бенине, Кот-д’Ивуаре или Гане.

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Информация об этом появилась на новостном портале AES INFO.

Военные базы США могут переехать из Нигера в Мавританию

«Я вижу возможности... И есть страны, с которыми мы уже работаем в Западной Африке», — заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Чарльз Браун.



Также в Пентагоне отмечали, что вывод американских войск из Чада является временной мерой, принятой в рамках продолжающейся ревизии двусторонних отношений в сфере безопасности.