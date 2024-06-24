Трамп предложил проверить Байдена на наркотики

Экс-президент США Дональд Трамп предложил проверить нынешнего американского лидера Джо Байдена на употребление наркотических средств.

"Тест на наркотики для жуликоватого Джо Байдена? И я также сразу соглашусь на такую проверку", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.



Эту идею поддержал конгрессмен Ронни Джексон, работавший врачом Трампа и экс-президента США Барака Обамы. "Проверьте на наркотики жуликоватого Джо перед дебатами", - прокомментировал законодатель инициативу Трампа на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Намеченные на 27 июня теледебаты станут первыми в истории США президентскими дебатами между действующим и бывшим президентами. Они пройдут в Атланте (штат Джорджия) и продлятся 90 минут. Ведущими на дебатах будут журналисты CNN.

Ранее Трамп предположил, что Байдену искусственно помогают держаться на публике, при этом бывший американский лидер не знает, употребляет ли действующий глава государства какие-либо вещества.