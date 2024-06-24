В Турции предупредили об угрозе третьей мировой войны

В Турции призвали мир всерьез отнестись к угрозе третьей мировой
На планете может начаться третья мировая война, предупредил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он добавил, что мировому сообществу следует серьезно отнестись к этой угрозе, пишет ТАСС.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине может перерасти в глобальное противостояние.
«Мир должен серьезно отнестись к этой угрозе, такой риск существует, мы говорили об этом с самого начала», — отметил министр.
По его мнению, на ситуации в мире также сказывается кризис в секторе Газа. Он констатировал, что «резня и геноцид в Газе разделили человечество».
МИД Турции: конфликт на Украине может привести к использованию ядерного оружия
Ранее Фидан сообщил, что на полях саммита ШОС в Астане может состояться встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.