В Турции предупредили об угрозе третьей мировой войны

На планете может начаться третья мировая война, предупредил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он добавил, что мировому сообществу следует серьезно отнестись к этой угрозе, пишет ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине может перерасти в глобальное противостояние.

«Мир должен серьезно отнестись к этой угрозе, такой риск существует, мы говорили об этом с самого начала», — отметил министр.



По его мнению, на ситуации в мире также сказывается кризис в секторе Газа. Он констатировал, что «резня и геноцид в Газе разделили человечество».

МИД Турции: конфликт на Украине может привести к использованию ядерного оружия

Ранее Фидан сообщил, что на полях саммита ШОС в Астане может состояться встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.