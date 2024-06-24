В США ответили на вопрос об ответственности за атаку на Севастополь

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ответил на вопрос о том, кто несет ответственность за атаку ВСУ по Севастополю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга с журналистами Миллера спросили о том, кто несет ответственность за ракетный удар по Севастополю. По словам представителя госдепа, Вашингтон не располагает оценкой ситуации и не может назвать ответственных.

«У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность», — заявил он.



МИД РФ пообещал ответ США и союзникам за атаку на Севастополь

Ранее ВСУ нанесли удар по Севастополю. В результате пострадали более 150 человек.