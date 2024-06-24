Посол США заявил, что Белый дом соболезнует любым жертвам гражданского населения

Посол в России Линн Трейси заявила, что в Белом доме сожалеют о смерти любого гражданского населения из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, такое заявление Трейси сделала во время вызова в МИД России, который произошел на фоне обстрела Севастополя со стороны Украины, во время которого пострадало более 150 человек. В результате вызова в МИД, послу был сделан демарш.

«Я лишь расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась с российским министерством иностранных дел. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне», — сообщил он.



Ранее о ракетном ударе по Севастополю высказались в Пентагоне.