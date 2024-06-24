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В Молдавии полиция применила силу к вернувшемуся из России оппозиционеру

Полицейские в аэропорту Кишинева применили силу к вернувшемуся из России активисту молодежного крыла оппозиционного блока «Победа» Николаю Шиколаю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер блока Илан Шор.

В Молдавии полиция применила силу к вернувшемуся из России оппозиционеру
© Lenta.ru

«Силовикам в масках и с автоматами не нужны основания, чтобы тащить человека на допрос. Достаточно того, что он посетил Москву», — написал молдавский политик.

Шор назвал подобное отношение к гражданам государства позорным, возложив ответственность за беззаконие на главу страны Майю Санду.

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Майя Санду
Илан Шор