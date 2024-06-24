Кортеж Орбана попал в аварию со смертельным исходом в ФРГ

В результате ДТП с участием кортежа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Штутгарте погиб 61-летний полицейский, пишет FOCUS.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня. Водитель BMW не заметила оцепление, выставленное перед проездом премьера, и выехала на дорогу, по которой передвигался кортеж. Автомобиль с такой силой врезался в мотоцикл, что его отбросило на байк правоохранителя, стоявшего в оцеплении, отметили в полиции.

В результате столкновения получили травмы двое полицейских. Они были экстренно госпитализированы. Один скончался в больнице, второй находится в реанимации.

«Мы глубоко шокированы происшествием с нашими коллегами. Трагические обстоятельства смерти нашего уважаемого сотрудника ошеломили нас и поразили до глубины души всю полицию Штутгарта», — заявил начальник полиции Маркус Эйзенбраун.



Журналисты отметили, что Орбан направлялся в аэропорт после матча между Венгрией и Шотландией в Штутгарте.