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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Владимир Зеленский сообщил об увольнении командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Зеленского в социальных сетях.

Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ
© Рамблер

Отмечается, что в последнее время Содоль подвергался критике. На его пост был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский анонсировал чистки в управлении госохраны.

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Владимир Зеленский