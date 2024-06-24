Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Владимир Зеленский сообщил об увольнении командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Зеленского в социальных сетях.

Отмечается, что в последнее время Содоль подвергался критике. На его пост был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — заявил Зеленский.



Ранее Зеленский анонсировал чистки в управлении госохраны.