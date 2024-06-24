Гуцул восприняла санкции США против нее как шутку

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что восприняла санкции США против нее как шутку. Ее слова приводит ТАСС.

Гуцул отметила, что в США у нее «ничего нет» — ни недвижимости, ни банковских счетов.

«Меня с Америкой ничего не связывает. Когда мне прислали ссылку на эту новость, я восприняла ее как шутку. Очень жаль, что такие меры применяются. Это не дипломатия», — добавила она.



По словам Гуцул, правящая партия «Действие и солидарность» и высшее руководство Молдавии некорректно информирует международных партнеров о процессах в республике. Она считает, что, если бы аккредитованные в стране дипломаты общались с руководством автономии, то они бы поменяли свое мнение.