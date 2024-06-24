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В США с призывом обратились к КНР

В США обратились к КНР с призывом повлиять на Россию
© ТАСС

США призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить ее начать мирный диалог с Украиной. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Вашингтон обратился к Пекину с просьбой «задействовать свои рычаги влияния, чтобы вернуть Россию за стол переговоров для завершения этого конфликта в соответствии с Уставом ООН».

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом Владимир Зеленский продвигает на Западе свою «формулу мира», которая, в том числе, включает в себя вывод ВС РФ с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных и фиксацию окончания боевых действий.

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Джеймс О'брайен
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