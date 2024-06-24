Экс-канцлер Австрии призвал добиваться прекращения огня на Украине

Западным странам необходимо добиваться прекращения боевых действий на Украине путем переговоров, избегая разделения мира на блоки. Такое мнение высказал бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. ТАСС

По его словам, Россия проявляет невероятную решимость. Экс-канцлер также отметил, что РФ является ядерной державой. «Когда-нибудь будет просто необходимо начать переговоры», — сказал он. Курц выразил мнение, что западным государствам необходимо отказываться от «блокового мышления», их целью должно стать «прекращение огня и кровопролития» на Украине. В ином случае Европе нужно опасаться «раскола мира» на блоки и негативных последствий для глобальной экономики, считает он. Газета.Ru

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что достижение мира в зоне боевых действий на Украине невозможно без участия России. Говорит Москва