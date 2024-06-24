Госдеп оценил, на сколько хватит Киеву доходов от активов РФ

В Вашингтоне полагают, что доходы от замороженных суверенных активов России позволят Киеву продолжать военные действие до 2025 года, рассказал на брифинге помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что страны «Большой семерки» (G7) согласились сформировать ресурсы, необходимые Украине для продолжения противостояния.

Джеймс О'Брайен выразил надежду, что решение будет реализовано в ближайшей перспективе. Он уточнил, что «оно заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для создания кредитного механизма, который позволит Украине получить» порядка $50 млрд.

Напомним, что суверенные российские активы были заморожены в Европе и США в первой половине 2022 года. Лидеры западных стран неоднократно призывали использовать средства для помощи Украине, призывали разработать действенные механизмы конфискации.

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Вместе с тем, отмечают эксперты, реализация любого проекта по использованию российских средств или процентов от них приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, а также вызовет ответные меры со стороны России.