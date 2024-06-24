Будапешт пообещал сфокусироваться на евроинтеграции стран Балкан

Во время своего председательства в Евросоюзе Будапешт сфокусируется на евроинтеграции стран Западных Балкан. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

Он отметил, что страны Западных Балкан находятся в статусе кандидата в члены ЕС в среднем 15 лет и два месяца.

«Им приходится столько ждать, потому что часть стран Западной Европы, ссылаясь на так называемые достижения, постоянно чинит препятствия на пути расширения Евросоюза. При этом в случае с Украиной эти страны считают достижения менее важными», — указал Сийярто.



По его словам, Будапешт «считает все это глумлением над политикой расширения ЕС». На этом фоне он указал, что во время своего председательства в Евросоюзе, которое начнется 1 июля, Венгрия сфокусируется на евроинтеграции стран Западных Балкан, а также будет стремиться к тому, чтобы их достижения «оценивали реально, прагматично и не на идеологических основаниях».