Вице-премьер Украины рассказала об «одержимости» Киева

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти ее страны «одержимы» вступлением в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство AP.

По словам Стефанишиной, вступление в Евросоюз является главным приоритетом для администрации Владимира Зеленского. При этом источник отмечает, что в процедуре присоединения к Евросоюзу задействованы более тысячи человек со стороны Украины.

«Украина немного помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им», — рассказала она.



Ранее министр иностранных дел Украины назвал дату начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.