Президент США Джо Байден в рамках подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в настоящее время Байден «затаился» в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид. Вместе с ним там находится ряд экспертов, в том числе бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн, который «готовил демократов к президентским выборам в течение целого поколения».

«Байден готовится к разным версиям Трампа, которые могут предстать на дебатах, в том числе к дисциплинированной», — говорится в тексте.



Для этих целей в команде президента США есть человек, который изображает его оппонента, помогая нынешнему лидеру в подготовке к дебатам. Также в команде Байдена считают успехом договоренность о том, что на них микрофон будет включен только у того, чья очередь говорить. Таким образом они рассчитывают показать «хаос и разделение», к которому приведет возможное президентство Трампа, в противовес «стабильности и мудрости» действующего президента.

Кроме того команда Байдена делает ставку на демонстрацию нынешнего положения экс-главы, связанного с обвинительным вердиктом присяжных по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде.

Напомним, что первые дебаты пройдут 27 июня.