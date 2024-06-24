Китай готов сотрудничать с Польшей, чтобы стабилизовать «мир хаоса»

Китайские власти готовы объединить усилия с польской стороной, чтобы внести больше определенности на международной арене. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. ТАСС

«Китайская сторона готова сотрудничать с Польшей, <…> способствовать развитию двусторонних отношений на более высоком уровне, чтобы внести больше стабильности и определенности в мир перемен и хаоса», — сказал председатель КНР, отметив, что при взаимодействии с Польшей китайская сторона стремится следовать принципам мирного сосуществования. Газета.Ru

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