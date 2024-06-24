Южная Корея нашла паразитов в запущенных КНДР шарах с мусором

Специалисты исследовали содержимое 70 воздушных шаров, отправленных из КНДР в Сеул. В них были обнаружены различные паразиты, рассказали в министерстве объединения Южной Кореи.Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, южнокорейские активисты с помощью технических средств постоянно отправляют через границу листовки антиправительственного содержания. В ответ на это жители КНДР запускают к соседям воздушные шары с навозом, макулатурой и мусором.

«В почве, содержащейся в мусоре, были обнаружены многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитевидные черви», — уточнили в министерстве.



Журналисты отметили, что подобные паразиты характерны для человеческих экскрементов.

Отправка шаров со специфическим содержимым свидетельствует о том, что Пхеньян крайне негативно относится к распространению листовок, предположили в ведомстве.