Заявления об ударе по Севастополю дальнобойным оружием НАТО «недостоверны», и Европейский союз (ЕС) не осуждает произошедшее. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано. ТАСС

В частности, он заявил, что для ЕС заявления российской стороны об Украине «имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия». Стано также не прокомментировал информацию о жертвах среди гражданского населения в результате обстрела. Lenta.ru

Ранее посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России. Российские дипломаты подчеркнули, что Соединенные Штаты «фактически стали стороной конфликта», поставляя ВСУ дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, с помощью которых и был нанесен удар по Севастополю. Деловая газета «Взгляд»