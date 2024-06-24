Пока вы не уснули: вызов посла США в МИД РФ и указ о российских военных округах

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Северная Корея пригрозила США новой мировой войной после соглашения с Путиным

Участие США в конфликте на Украине может спровоцировать начало «новой мировой войны». Об этом заявил секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Пак Чон Чхон, его слова приводит Reuters.

«Если США продолжат подталкивать Украину к прокси-войне против России, это может спровоцировать более решительную реакцию Москвы и новую мировую войну», — рассказал секретарь.



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Пашинян строго осудил теракт в Дербенте и Махачкале

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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Посла США вызвали в МИД РФ из-за теракта в Севастополе

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России. Ей был сделан демарш в связи с терактом в Севастополе, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

В министерстве назвали теракт «кровавым преступлением». Там же заявили, что Киев нанес «целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя».

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В Москве арестован гендиректор «Уральских заводов»

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главу акционерного общества «Уральские заводы» Василия Мусина за хищение денег. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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В России усилился кадровый голод в одной из ключевых отраслей

Весной 2024 года нехватка работников в российской IT-отрасли составила 45 процентов от численности занятых, а спрос работодателей на квалифицированных сотрудников в этой сфере вырос почти вдвое. Об усилении кадрового голода в одной из ключевых сфер экономики РФ сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

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Путин подписал указ о российских военных округах

Российские военные округа преобразовали в управления. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

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Губернатор Севастополя назвал точное число погибших и пострадавших в теракте

© Администрация президента РФ

Итоговое число пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь составило 153. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Четверо человек погибли, уточнил глава Севастополя.

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Предсказано будущее цен на квартиры после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки в России с 1 июля 2024 года цены на квартиры не снизятся. Такой прогноз дал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

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Стали известны личности стрелков на границе России и Абхазии

Правоохранительные органы Абхазии установили личности всех участников вчерашней перестрелки в районе автомобильного въезда на территорию ТП КПП «Псоу» на границе с Россией, сообщило МВД республики.

«Сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии установлены все участники перестрелки — семь человек», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.



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Отсидевший Промес возвращается в Россию

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время вернется в Россию.

По информации источника, вопрос о возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ близок к решению на уровне министерств двух государств. С большой долей вероятности игрок вернётся в Россию.

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