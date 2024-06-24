Сийярто раскритиковал решение ЕС по доходам от активов РФ в обход Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Евросоюза направить доходы от замороженных российских активов Украине в обход Венгрии бесстыдным нарушением красных линий. Газета.Ru

«Это однозначная красная линия, ранее такого бесстыдного нарушения общих правил ЕС не происходило», — сказал дипломат. Он заявил, что ЕС использует 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия Украине, при том, что Венгрия не согласна с этим. Lenta.ru

Сийярто также прокомментировал предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о тренировке бойцов ВСУ на территории Украины. Данную инициативу он назвал опасной, а направление в страну европейских инструкторов счел сигналом о скорой переброски вслед за ними и вооруженных сил членов ЕС. Российская газета