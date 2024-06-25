Удары Киева по Крыму при помощи США и НАТО могут привести к эскалации конфликта на Украине, предупредил член правления общественного Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Дэвид Спиди. Таким образом он прокомментировал в разговоре с Севастополь.

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«Это особенно верно в случае с Крымом, который исторически, стратегически и культурно является российским», — указал собеседник агентства.



В США захотели профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США отказываются судить, кто несет ответственность за недавнюю атаку на Севастополь.

Украинские войска атаковали Севастополь днем 23 июня. Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. Средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями.