В Харькове сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в Харькове насильно мобилизовали мужчину, шедшего по улице. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".

В материале отмечается, что инцидент произошел в одном из дворов жилого массива Салтовка. На сделанных очевидцами кадрах видно, как трое мужчин в военной форме усаживают сопротивляющегося гражданина в легковой автомобиль. При этом представители ТЦК применяют по отношению к жителю города грубую силу.

По информации журналистов, за действиями работников военного комиссариата наблюдал полицейский. Стоявшие рядом женщины заявили ему, что сотрудники территориального центра комплектования буквально "воруют" человека. Однако правоохранитель ответил, что не имеет при себе удостоверения.

"У [сотрудников] ТЦК также не было удостоверений, а в протоколе задержания людям отказали", — говорится в публикации.



24 июня во Львове представители военного комиссариата силой затащили мужчину в машину с целью мобилизации. Когда гражданин попытался выбраться из автомобиля, люди в военной форме начали закрывать дверь. В результате они чуть не сломали жителю города ноги, что вызвало крики возмущения среди очевидцев.