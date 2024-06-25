Глава Еврокомиссии объявила о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию и Украину с началом 25 июня официальных переговоров по вступлению стран в Евросоюз. Соответствующее сообщение появилось на странице главы ЕК в соцсети X.

«Это очень хорошие новости для граждан Украины, Молдавии и всего Европейского союза. Путь вперед будет сложным, но полным возможностей. Желаю успешного начала переговоров!» — написала фон дер Ляйен.



Старт переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС пройдет с участием молдавского премьер-министра Дорина Речана и вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. При этом диалог будет де-факто представлять собой лишь обмен мнениями, а переговоры по существу начнутся только в течение года.

В конце мая газета Politico сообщала, что Европейский союз хотел бы ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии.

Уточняется, что опасения у ЕС вызывает Оливер Вархейи — комиссар из Венгрии, который отвечает за расширение Евросоюза. Он настаивает на том, что Киев не выполнил свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, в том числе закарпатских венгров. По этой причине он «не будет стремиться принять Украину в ЕС очень быстро».