Экс-чиновники США признали скорую победу РФ в конфликте на Украине

Западу стоит помочь Украине договориться о перемирии, так как российская сторона побеждает в этом конфликте. Такое мнение на страницах издания Newsweek высказали экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер.

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По словам бывших американских чиновников, Россия «выигрывает войну на износ, которая усиленно истощает человеческие ресурсы Украины и арсеналы НАТО». Однако пока еще есть время для достижения компромисса.

При этом мирное урегулирование не только в интересах Москвы и Киева, но и западных стран, так как продолжение поддержки «максималистских требований» Владимира Зеленского может привести к дальнейшей эскалации, уверены они.

«Разве не будет лучше сойти с пути эскалации сейчас, прежде чем непредвиденные события разожгут еще один полноценный Карибский кризис?» - заметили авторы статьи.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва «не бряцает» ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Вместе с тем при необходимости власти могут изменить ядерную доктрину страны. После чего в Совете национальной безопасности США сообщили о готовности к диалогу с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.

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Комментируя это заявление, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал США «циничными тварями», предлагающими диалог о сокращении стратегических наступательных вооружений на фоне поставок оружия Украине.