Сестра Карла III получила травму головы

Сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна получила сотрясение и легкие травмы головы в результате инцидента на территории загородной резиденции Гэтком-парк на западе Англии. Как говорится в сообщении Букингемского дворца, Ее Королевское Высочество была доставлена в больницу.

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"Выздоровление Ее Королевского Высочества идет хорошо, она находится в комфортном состоянии и пребывает в больнице в качестве меры предосторожности для дальнейшего наблюдения", - сказано в нем.



Отмечается, что принцесса была доставлена в госпиталь Саутмид на окраине Бристоля. В пресс-службе королевской семьи не стали раскрывать обстоятельства инцидента.

Подчеркивается, что мероприятия с ее участием на эту неделю были отложены. Таким образом, принцесса Анна не сможет присутствовать 25 июня на банкете в Букингемском дворце по случаю государственного визита японской императорской четы.

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В начале февраля Букингемский дворец сообщил о том, что у Карла III был диагностирован рак. В марте жена наследника британского престола Уильяма принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) рассказала, что также проходит курс лечения в связи с онкологическим заболеванием. На этом фоне именно принцесса Анна взяла на себя исполнение официальных обязанностей других высокопоставленных членов королевской семьи.