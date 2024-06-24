На Украине продолжаются поджоги автомобилей военных. В воскресенье, 23 июня, было зафиксировано еще три случая, передает издание «Страна.ua».

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Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам издания, что первый случай произошел в городе Каменское, там во дворе многоквартирного дома ночью подожгли автомобиль ЗАЗ, принадлежащий военному. Второй автомобиль, принадлежащий Приморскому территориальному центру комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), подожгли в Одессе.

Третий случай, как сообщил источник, произошел в Николаеве, где подожгли принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) автомобиль Volkswagen.

Ранее на видео попала полыхающая машина работника ТЦК в Одессе. Известно, что машина принадлежала одному из сотрудников Приморского военкомата.