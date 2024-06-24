Сделать Америку снова великой: фотографии нового пресс-секретаря Республиканцев восхитили сеть

28-летняя внучка советского художника Марка Клионского Элизабет Пипко стала новым пресс-секретарем Республиканской партии США. Девушка также является советницей экс-президента Дональда Трампа по связям с еврейскими организациями. Об этом сообщает maximonline.ru.

Быстрый взлет молодой и талантливой красотки уже породил множество слухов в американских СМИ. Журналисты пророчат Пипко ни много ни мало кресло официального представителя Белого дома.

До начала политической карьеры Элизабет была вполне успешной моделью. Фотографии девушки появлялись на обложках журналов MAXIM, Harper’s Bazaar, Esquire и Grazia. А еще Пипко может похвастаться своим образованием. Советница Трампа окончила Университет Пенсильвании и Гарвардскую школу повышения квалификации.

К сожалению для поклонников многочисленных талантов девушки Элизабет счастлива в браке с Дарреном Сентинелло, который тоже работает в предвыборном штабе экс-президента США.

Яркие фотографии нового пресс-секретаря Республиканской партии США - в галерее "Рамблера".