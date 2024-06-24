Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

В связи с серией варварских терактов, произошедших накануне в городах Дагестана, жертвами которых стали стражи правопорядка и мирные жители, Александр Лукашенко выразил самые искренние соболезнования Владимиру Путину.

В тексте телеграммы белорусского лидера, текст который приводит его администрация, подчеркивается, что в республике решительно осуждают "бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане".

Президент Беларуси выразил убеждение, что все виновные в совершении этого тяжкого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.