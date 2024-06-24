Джонсона назвали лжецом из-за позиции по Украине

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж назвал экс-премьера страны Бориса Джонсона лжецом из-за его позиции по конфликту на Украине. Соответствующая публикация появилась в его странице в соцсети Х.

"Борис, ты лжец и лицемер. Я рад, что ты больше не премьер-министр этой страны", - написал Фарадж, прикрепив к публикации фотографию с названием статьи 2016 года в одном из местных СМИ "Борис обвиняет ЕС в войне на Украине".



До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом политики НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

После того, как на него обрушились с критикой внутри страны за якобы поддержку позиции Владимира Путина, Фарадж заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира.