Кулеба назвал дату начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) начнутся уже 25 июня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.

Кулеба прокомментировал свое выступление перед Советом ЕС по иностранным делам. Министр поприветствовал новый пакет санкций Евросоюза и меры по использованию доходов от замороженных российских активов.

«Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра», — заявил глава МИД Украины.



Дипломат поблагодарил страны-члены объединения за решение начать переговоры с Киевом и призвал ускорить поставки военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присоединение Украины к ЕС станет проблемой для общей сельскохозяйственной политики объединения. Он добавил, что наихудшим явлением для Киева будет разворовывание помощи западных стран.