В ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане

Виновные в нападении на христианские церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте должны быть привлечены к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ).

"Мы сожалеем о гибели людей в Дагестане", - заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.



Она призвала власти привлечь террористов к ответственности и продолжать способствовать религиозной толерантности и межэтническому согласию.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на города Дагестан - Махачкалу и Дербент. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Согласно последним данным МВД, погибли 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".