Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в своем Telegram-канале заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. Газета.Ru

«В Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни <...> Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей», — написал Подоляк в своем telegram-канале. Ura.Ru

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. ТАСС