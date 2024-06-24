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The Telegraph: США боятся последствий атаки по Севастополю

Британская газета The Telegraph рассказала, что удар Украины ракетами ATACMS по отдыхающим в Севастополе усиливает обеспокоенность США по поводу применения американского оружия. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек пострадали. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте.

Украина хочет получить больше свободы для нанесения ударов по целям, расположенным глубже на территории России, но Вашингтон обеспокоен тем, что это приведет к эскалации конфликта, отмечает газета. В Минобороны РФ уже заявили, что ответственность за атаку несут и США, так как американские специалисты вводят полетные задания в ракеты.

The Washington Post: в Дагестане совершены скоординированные теракты

В Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на православные храмы и синагоги. Жертвами атаки стали 15 сотрудников полиции и четверо гражданских, в том числе православный священник. Нападавших ликвидировали.

Источники российских СМИ в правоохранительных органах сообщили, что террористы использовали оружие иностранного производства, отмечает американская газета The Washington Post.

Также источники СМИ заявили, что боевики были приверженцами «международной террористической организации».

Правоохранители подчеркнули, что следствию предстоит установить кураторов террористов. Россия не раз заявляла об украинском вмешательстве во внутренние кризисы, отмечает The Washington Post. Газета подчеркнула, что нападения были скоординированными.

«Почему США боятся Путина»

Причины, по которым США боятся президента РФ Владимира Путина, включают его жесткую внешнюю политику, российский ядерный потенциал, угрозу кибератак, «энергетические игры», а также личное обаяние и политические навыки российского лидера, пишет автор китайского портала Baijiahao. По его словам, все эти факторы заставляют Вашингтон действовать особенно осторожно в отношениях с Москвой.

Партия России и США на шахматной доске глобальной политики всегда была сложной и нестабильной. Как отмечает автор Baijiahao, особенный подход у США существует в отношении президента России. Путин проводит жесткую внешнюю политику с момента прихода к власти в 2000 году, подчеркивается в статье.

Он неоднократно демонстрировал военную мощь России и ее решимость влиять на конфликты в разных частях мира. Кроме того, Путин - харизматичный общественный деятель. Его жесткий имидж и преданность стране снискали ему поддержку среди многих россиян. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что личное обаяние и политические навыки Путина еще больше повысят внутреннюю стабильность и международное влияние России, заключил автор статьи.

Израильских летчиков F-16 наказали за удары по «не тем» целям

Эскадрилью F-16, входящую в состав истребительной группы ВВС Израиля, отстранили на три недели после того, как она атаковала «не те цели» в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отстранить от полетов экипаж, дислоцированный на авиабазе Рамон, решили после двух серьезных инцидентов за две недели. Первый из них произошел из-за ввода неверных точек маршрута на земле. Несколько дней спустя, во время ночной атаки по пяти целям в Газе, экипаж допустил ту же ошибку. В ВВС страны заявили, что эскадрильей «не были соблюдены процедуры проверки целей на земле». Военные утверждают, что в обоих случаях не было жертв и никакого ущерба.

Foreign Policy: США проигрывают соперникам на Крайнем Севере

За последнее десятилетие, когда таяние льдов создало новые возможности для рыболовства и добычи полезных ископаемых, Арктика превратилась из зоны сотрудничества в зону геополитических потрясений, пишет Foreign Policy. Россия, Китай, Индия и Турция расширяют свое присутствие в Арктике, и США теперь приходится «играть с ними в догонялки» в регионе, где американцы когда-то имели значительное влияние.

Издание отмечает, что США сталкиваются с серьезной нехваткой ледоколов, которые имеют решающее значение для выполнения полярных миссий. Если Вашингтон существенно не изменит свой подход, США больше не смогут эффективно отстаивать свои интересы в Арктике, переживающей быструю трансформацию, подчеркивает Foreign Policy.