В Азербайджане завершили следствие по делам руководителей Карабаха

Следствие по делам руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) завершено, материалы будут переданы в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, передает Trend.

Алиев сообщил, что прокуратура Азербайджана завершила следствие по делам 15 бывших руководителей НКР. Баку обвиняет их в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и терроризме.

«После завершения фазы ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд», — подчеркнул генпрокурор.



Обвинения выдвинуты в том числе против бывшего государственного министра республики и предпринимателя Рубена Варданяна.

Ранее адвокаты Варданяна обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, обвинив правительство Азербайджана в пытках предпринимателя. В заявлении защиты говорится, что Варданяну «грозит неминуемая опасность дальнейших пыток и жестокого обращения».