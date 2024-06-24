Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства. ТАСС

«Республика Армения решительным образом осуждает данные теракты и считает любое проявление насилия недопустимым», — говорится в телеграмме. RT на русском

Пашинян от своего имени и народа Армении просил передать слова поддержки родным и близким погибших. Также он пожелал всем пострадавшим как можно скорее поправиться. News.ru