На территории Евросоюза запретят доступ к трем российским СМИ. Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза. Lenta.ru

Сообщается, что ограничения коснутся таких медиа, как РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». Они начнут действовать с 25 июня. ТАСС

В мае стало известно, что ЕС решил приостановить вещание в странах объединения четырех СМИ, которые поддерживают «российскую пропаганду» и спецоперацию ВС РФ на Украине. Речь шла о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете». News.ru

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение ЕС по запрету на вещательную деятельность ряда российских СМИ свидетельствует о том, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. RT на русском