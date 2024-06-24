В Финляндии открыто судоходство по Сайменскому каналу

Российский и финский комиссары Сайменского канала решили открыть судоходный сезон с 24 июня по 31 декабря. Об этом сообщили в Минкомтрансе Финляндии, передает ТАСС.

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По каналу смогут ходить грузовые и пассажирские суда. В Минкомтрансе отметили, что на ситуацию с судоходством влияют решения правительства страны и санкции Евросоюза. Кроме того, финское правительство закрыло пограничные переходы Хаапасаари, порты Нуйямаа и Сантио.

Ранее глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен говорил, что власти Финляндии намерены вновь открыть движение по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, при этом существующие ныне ограничения на пересечение российской границы с открытием канала будут по-прежнему соблюдаться.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Финская сторона закрыла движение по нему с 15 апреля. Канал был открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Его протяженность — более 57 километров. России принадлежит 34 километра, Финляндии — более 23 километров.