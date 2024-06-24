В Европе запретят доступ к трем российским СМИ

На территории Евросоюза запретят доступ к нескольким российским СМИ. Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.

Сообщается, что ограничения коснутся таких медиа, как РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». Они начнут действовать с 25 июня.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против 116 физических и юридических лиц России. Об этом стало известно из нового, 14-го пакета санкций против страны.

Также в новый пакете антироссийских санкций включили запрет России продавать исторические и культурные ценности, в которых можно «заподозрить украинское происхождение». Уточнялось, что ограничение также коснется их ввоза, вывоза и передачи.