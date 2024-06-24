Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате серии террористических актов в Дагестане. Текст письма опубликован на сайте главы государства.

"Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в тексте письма.



Лидер Азербайджана также направил письмо с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову. Он отметил, что "с чувством глубокой скорби" воспринял новости о совершенных терактах.

23 июня в республике произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики расстреляли две синагоги, православные храмы и пост ДПС. После этого власти Дагестана объявили трехдневный траур.