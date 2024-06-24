Суд оправдал американца, 20 лет ожидавшего смертную казнь

Суд в Техасе вынес оправдательный приговор мужчине, который почти 20 лет провел в ожидании смертной казни по обвинению в убийстве 1977 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Керри Макс Кук был осужден по обвинению в изнасиловании и убийстве 21-летней соседки по жилому комплексу Линды Эдвардс. В 1979 году он был приговорен к смертной казни, однако апелляционный суд приговор отменил.

Второй судебный процесс по этому делу в 1992 году закончился тем, что присяжные не смогли вынести единогласное решение. В 1994 году Керри Кука снова приговорили к смертной казни. При этом он все это время настаивал на своей невиновности.

В 1999 году он заключил сделку со следствием, признав вину и выйдя на свободу с учетом проведенного за решеткой срока. При этом суд заново рассмотрел доказательства по делу.

Эксперты признали ошибку и то, что отпечатки пальцев Кука на двери в патио Эдвардс не были свежими. Также выяснилось, что главный свидетель — сокамерник Кука – солгал в расчете на смягчение собственного наказания, когда заявил, что тот в доверительной беседе якобы признался в преступлении. Также судмедэкспертиза не подтвердила принадлежность Куку ДНК-материалов на вещах убитой девушки.

«Это дело пронизано обвинениями в неправомерных действиях государства, которые требуют отмены обвинительного приговора», - заявил судья Берт Ричардсон.



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