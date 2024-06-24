Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может «закрыть дверь» для Грузии, если власти страны не поменяют свой политический курс. RT на русском

Такова реакция еврочиновника на закон об иностранных агентах, который вступил в силу в Грузии 3 июня. Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Российская газета

По словам Борреля, министры иностранных дел обсудят ситуацию в Грузии и потенциальные действия ЕС на ее фоне. «Я вам сообщу о результатах дискуссии после заседания», - добавил он. ТАСС