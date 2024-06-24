Северная Корея пригрозила США новой мировой войной после соглашения с Путиным

Участие США в конфликте на Украине может спровоцировать начало «новой мировой войны». Об этом заявил секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Пак Чон Чхон, его слова приводит Reuters.

«Если США продолжат подталкивать Украину к прокси-войне против России, это может спровоцировать более решительную реакцию Москвы и новую мировую войну», — рассказал секретарь.



Пак Чон Чхон добавил, что Москва имеет право «выбрать любой вид ответного удара» в случае ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием по целям у границ России.

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