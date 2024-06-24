На Украине дерусифицируют еще 83 населенных пункта

Верховная Рада Украины планирует дерусифицировать названия 83 населенных пунктов, передает издание «РБК-Украина».

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В частности, планируется переименовать несколько сел «Юрьевка» на «Юриевку», село Победа на Перемога, Майское на Гайок, Южное на Гаи, Восточное на Иванков, Таврическое на Таврийское, Котляры на Котляри, Травкино на Травчине.

Отмечается, что предложения переименования Комитетом Рады были рассмотрены в соответствии с рекомендациями Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов и законом «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии».

Ранее стало известно, что власти Украины захотели переименовать порядка 500 населенных пунктов страны, названия которых связаны с Россией, чтобы «избавиться от имперского наследия». По словам парламентария Романа Лозинского, в настоящее время подготовлено постановление с перечнем 336 населенных пунктов на переименование.