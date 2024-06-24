МИД Ирана выразил соболезнования России после теракта в Дагестане

Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования правительству и народу России по поводу теракта в Дагестане. Об этом написал официальный представитель иранского МИД Насер Канаани в Telegram-канале дипведомства. Lenta.ru

Канаани подчеркнул, что Иран рассматривает терроризм любого рода как угрозу человечеству и международной безопасности. Газета.Ru

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Глава республики также предложил помощь в расследовании. Он отметил, что Казахстан осуждает подобные преступления и поддерживает идею развития многостороннего партнерства в борьбе с терроризмом под эгидой ООН и ШОС. News.ru