В Прибалтике призвали ЕС принять меры против России

Европейский союз (ЕС) должен принять меры против гибридных атак со стороны России. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Reuters.

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«Мы должны очень четко определить, что мы собираемся делать в этой ситуации, и, к сожалению, я не думаю, что мы пока посылаем правильный сигнал», — сказал он.



Кроме того, Ландсбергис отметил, что Москва должна получить от стран-участниц ЕС четкий сигнал, что в случае эскалации она «получит ответ» от Евросоюза.

Ранее парламент Литвы одобрил создание госфонда для финансирования обороны в три процента ВВП. План создания фонда обороны предложило правительство, его поддержали 107 депутатов.